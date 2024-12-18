Пушков: польское общество не хочет продолжения конфликта на Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил изменение настроя поляков в отношении конфликта на Украине.

Ранее Polskie Radio сообщило, что более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий. По данным опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), 55 процентов жителей Польши поддержали отказ Киева от части регионов ради мира.

«Даже в Польше общественное мнение меняется, что показывает растущий отрыв правящих кругов от граждан страны, большая часть которых устала от войны и не хочет ее продолжения», — написал сенатор, добавив, что Польша может быть втянута в конфликт.

Ранее Пушков прокомментировал заявление польского премьер-министра Дональда Туска о том, что если бы членство Украины в НАТО зависело от Польши, страна получила бы его в течение суток. Он описал польскую элиту фразой о том, что ей свойственны «синдром своей значимости и суицидальные инстинкты».