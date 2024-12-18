Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:39, 18 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе самого известного Деда Мороза заподозрили в серийной педофилии

В Бугульме задержан Дед Мороз-рецидивист за изнасилование 6-летней дочери друзей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom  

В Бугульме задержан 54-летний Владимир Шишканов — самый известный Дед Мороз города, — подозреваемый в серийной педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, фигурант — местный общественник. Он ежегодно строил горки для детей и надевал костюм Деда Мороза, в котором катался на велосипеде по городу, радовал детей и раздавал им конфеты, а некоторых приглашал домой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и распространении детской порнографии. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

По информации канала, Шишканов изнасиловал шестилетнюю дочь друзей летом, когда остался с ней наедине в их квартире. По информации правоохранителей, происходящее он снимал на видео. О случившемся девочка рассказала родителям, но не сразу. При задержании фигуранта силовики обнаружили в его телефоне переписки с несовершеннолетними и видео с потерпевшей. Кроме того, у него был проведен обыск. В результате были найдены детские носки и белье. Позже выяснилось, что Шишканов ранее был судим за хранение детской порнографии.

Ранее сообщалось, что Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы 47-летнего местного жителя, который сделал укол наркотического вещества 9-летней школьнице и надругался над ней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Четверых россиян арестовали за взятки на сумму более 30 миллионов рублей

      Повредивший самолет при посадке пилот был уволен и решил засудить авиакомпанию за клевету

      Песков назвал самые популярные вопросы россиян к прямой линии

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      На Западе заявили о катастрофических потерях Украины

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше