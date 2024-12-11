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11:05, 11 декабря 2024Силовые структуры

Педофил сел пожизненно за укол наркотика российской школьнице и надругательства над ней

В Красноярске суд дал пожизненный срок педофилу за насилие над школьницей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы 47-летнего местного жителя, который сделал укол наркотического вещества 9-летней школьнице и надругался над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что днем 3 ноября 2023 года мужчина в состоянии наркотического опьянения у дома по улице Ключевской в Красноярске увидел незнакомую 9-летнюю девочку, возвращавшуюся с прогулки домой. Он проследовал за ней в подъезд дома и лифт, а затем попросил у ребенка воды и под этим выдуманным предлогом проник в квартиру.

Находясь в туалете, преступник ввел себе наркотическое вещество, после чего напал с ножом на девочку и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Мужчина показывал ей на своем телефоне порноролики и снимал на видео свои преступные действия. У него было с собой три шприца с наркотиком, и он ввел девочке запрещенное вещество в руку, бедро и под колено, что причинило тяжкий вред ее здоровью. Она сообщила насильнику о скором приходе сестры, и он сбежал.

Комиссионная психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что мужчина страдает наркоманией и психическим расстройством в форме педофилии.

6 декабря сообщалось, что в Краснодаре задержали иностранца за развратные действия в отношении малолетней.

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