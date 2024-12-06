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16:59, 6 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе задержали иностранца за развратные действия в отношении малолетней

В Краснодаре задержали иностранца за развратные действия в отношении малолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Краснодаре задержали иностранца за развратные действия в отношении малолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Он обвиняется по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным следствия, 28 ноября 37-летний уроженец Узбекистана на улице Первомайской поселка Знаменского совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Следователи проводят с обвиняемым необходимые действия для установления возможных других эпизодов. Также идет сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что российский суд посадил педофила на 12 лет за переписку с детьми и порнографию.

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