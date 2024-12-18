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14:13, 18 декабря 2024Россия

В Совфеде назвали неприемлемой реакцию секретариата ООН на подрыв генерала Кириллова

Сенатор Совфеда Джабаров назвал секретариат ООН послушным органом в руках Запада
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Секретариат ООН является полностью ручным и послушным органом в руках Запада, заявил сенатор Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд».

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, призвал «все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности».

Джабаров назвал реакцию секретариата ООН безобразием. «Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте — нормально», — сказал он.

Политик подчеркнул, что взрыв, лишивший Кириллова жизни, произошел не на поле боя. «Этот теракт — подлый удар в спину. Поэтому такая реакция со стороны ООН совершенно неприемлема и не украшает эту организацию», — отметил сенатор.

Джабаров добавил, что на ближайшем заседании Совбеза ООН будет поднят вопрос по произошедшему с Кирилловым и тогда станет ясно, отразил ли Дюжаррик позицию генсека организации Антониу Гутерриша.

18 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заказчики и организаторы подрыва Кириллова очевидны. Он также сообщил, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со случившимся.

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Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, жертвами которого стали Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, выходившие в момент детонации из подъезда жилого дома. По версии следствия, взрывное устройство было прикреплено к припаркованному рядом электросамокату.

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