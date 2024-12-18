В США признали глобальную опасность «Орешника»

Профессор Легволд: применение «Орешника» может иметь дестабилизирующий характер

Применение ракетной системы «Орешник», как и других новейших систем вооружения, может иметь дестабилизирующий характер для глобальной безопасности. С таким заявлением в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» заявил американский политолог, профессор Колумбийского университета Роберт Легволд, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Должен состояться стратегический диалог между Россией и США, а также Китаем и США, чтобы определить шаги, чтобы избежать ядерной эскалации», — сказал эксперт.

По его словам, посыл от использования «Орешника» может быть истолкован неверно, что и представляет опасность.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что применение «Орешника» вынудило Лондон занять более взвешенную позицию по вопросу о нанесении ударов дальнобойным вооружением вглубь России.