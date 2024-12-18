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17:44, 18 декабря 2024Мир

Посол России связал изменение позиции Лондона с применением «Орешника»

Посол Келин: применение «Орешника» вынудило Лондон занять взвешенную позицию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Wikipedia

Применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» вынудило Лондон занять более взвешенную позицию по вопросу о нанесении ударов дальнобойным вооружением вглубь России. Об этом заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Не то чтобы испугались [представители Лондона], но, в общем-то, поняли, что на сцене появляется совершенно новый фактор — это раз. Второе — то, что мы ответили на использование [дальнобойных ракет] Storm Shadow в глубину территории России. Это тоже очевидно», — сказал он.

По его словам, Лондон стал более осторожно и взвешенно относиться к данной теме и следить за происходящим. Он уточнил, что официальная реакция Великобритании на запуск «Орешника» была довольно невнятной, однако в экспертном сообществе велась серьезная проработка возможностей «Орешника» и его развертывания на территории Белоруссии.

Ранее Келин заявил, что между Россией и Великобританией до сих пор существует специальный канал связи. Однако дипломат подчеркнул, что он практически не используется.

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