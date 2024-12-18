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19:59, 18 декабря 2024Россия

В Троице-Сергиевой лавре под Москвой произошел пожар

В Подмосковье в Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

В Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде произошел пожар — загорелась колокольня. О происшествии сообщает MSK1.RU.

По словам очевидцев, к лавре подъехали четыре пожарные машины и две скорые. На опубликованных кадрах с места ЧП видно, что колокольня охвачена ярким пламенем, над зданием поднимаются черные клубы дыма.

О масштабах пожара не сообщается. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы — сначала загорелось здание около храма, затем огонь перешел на деревья.

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