В Троице-Сергиевой лавре под Москвой произошел пожар

В Подмосковье в Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня

В Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде произошел пожар — загорелась колокольня. О происшествии сообщает MSK1.RU.

По словам очевидцев, к лавре подъехали четыре пожарные машины и две скорые. На опубликованных кадрах с места ЧП видно, что колокольня охвачена ярким пламенем, над зданием поднимаются черные клубы дыма.

О масштабах пожара не сообщается. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы — сначала загорелось здание около храма, затем огонь перешел на деревья.

