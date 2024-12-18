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17:30, 18 декабря 2024Мир

Попытки диалога РФ и США о контроле ядерных вооружений признали бессмысленными

Тренин: сейчас бессмысленно говорить с США о контроле над вооружениями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Во время холодной войны бессмысленно говорить о контроле над вооружениями. Об этом в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» заявил ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Конечно, можно договориться, но понятно, в чью пользу будет это соглашение. Другое дело — говорить о сдерживании. Сегодня вероятность применения ядерного орудия гораздо выше, чем во время холодной войны, за исключением тринадцати дней во время Карибского кризиса», — сказал он.

По словам эксперта, ядерное оружие — это не только «устрашающая железяка на параде». Он отметил, что она может действительно выстрелить, поскольку стратегии эскалации конфликта со стороны США ведут к столкновению.

Ранее замглавы МИД Рябков заявил, что риски, которые страны Запада создают на границах России, могут привести к применению Москвой ядерного оружия. Он уточнил, что агрессивная политика НАТО направлена на разрушение безопасности России и создает прямые угрозы на рубежах РФ и Белоруссии.

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