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15:43, 18 декабря 2024Забота о себе

Врач назвал простые способы предотвратить варикоз и тромбоз

Флеболог Буданов: предотвратить варикоз и тромбоз поможет плавание
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Снизить риск варикоза и тромбоза, а также облегчить их симптомы может коррекция образа жизни, физическая активность и отказ от вредных привычек. Простые способы профилактики этих заболевания в беседе с «Известиями» назвал врач-флеболог, сосудистый хирург Инвитро Северо-Запад Константин Буданов.

В первую очередь врач призвал различать эти два заболевания. Он напомнил, что варикоз — это истончение стенок вен, из-за чего нарушается кровоток и повышается давление в сосудах, а тромбоз — образование кровяных сгустков, которые блокируют сосуды, нарушая кровоснабжение.

Симптомы варикоза и тромбоза схожи. Оба заболевания вызывают усталость, боль и отеки в ногах. Среди причин — наследственность, малоподвижный образ жизни, лишний вес, неправильное высококалорийное питание, курение и алкоголь.

Буданов отметил, что некоторым людям снизить симптомы и предотвратить ухудшение варикозного расширения вен помогут коррекция образа жизни, домашние средства и регулярная физическая нагрузка, такая как плавание. Также врач посоветовал избегать занятий тяжелой атлетикой и подъема больших весов, чтобы не провоцировать осложнения.

Кроме того, стоит избегать продолжительного стояния или сидения. Каждые час–два рекомендуется делать 10-минутные перерывы для прогулки или легкой разминки.

Помимо этого Буданов выделил упражнения для ног. Например, подъем ног. Для этого необходимо лечь на спину и держать ноги приподнятыми 15 минут. Второе упражнение на растяжку: согните ноги в коленях, прижмите стопы к полу, медленно поднимайте верхнюю часть тела, дотягиваясь руками до коленей.

Ранее врач-флеболог Елена Смирнова рассказала, что для профилактики развития тромбоза и варикоза нужно внести изменения в ежедневные привычки. Врач порекомендовала для профилактики тромбоза не увлекаться горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце.

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