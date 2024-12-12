Раскрыт способ снизить риск тромбоза

Флеболог Смирнова: для профилактики тромбоза нужно отказаться от узкой одежды

Для профилактики развития тромбоза и варикоза нужно внести изменения в ежедневные привычки, рассказала врач-флеболог Елена Смирнова. Способы снизить риск этих заболеваний она раскрыла в беседе с РИА Новости.

Врач порекомендовала для профилактики тромбоза не увлекаться горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце. Она также призвала отказаться от узкой одежды и тесной обуви, следить за своим весом и вести активный образ жизни.

Людям, долго работающим сидя за столом, флеболог посоветовала чаще менять положение ног и делать упражнения: шагать на месте, вращать стопы, заниматься лечебной физкультурой. «Основные физические упражнения — это сгибание и разгибание ног в голеностопном суставе, круговые движения стопы в голеностопном суставе, ходьба или бег на месте. Также полезны упражнения лежа на спине, широко известные всем "велосипед", "ножницы"», — перечислила она.

Смирнова подчеркнула, что соблюдение этих простых правил поможет надолго сохранить ноги здоровыми и красивыми.

Ранее сосудистый хирург, флеболог Илья Сорокваша предупредил, что риск тромбоза увеличивается при гормонозаместительной терапии. Свойство сгущать кровь имеют препараты, применяемые для лечения опухолевых заболеваний.