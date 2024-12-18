Врач запретила есть бутерброды с икрой некоторым россиянам

Саволюк: бутерброды с икрой нельзя есть при болезнях печени и желчного пузыря

Неизменный атрибут новогоднего стола — красная икра, которую подают на тостах, тарталетках и бутербродах — содержит витамины и омега-3. Однако несмотря на богатый состав некоторым группам россиян она может навредить. Об этом предупредила врач-терапевт, диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк, сообщает «Пятый канал».

Так, по словам врача, бутерброды с икрой могут спровоцировать обострение панкреатита, холецистита и желчнокаменной болезни.

«Белый хлеб — это простые углеводы, сливочное масло — животные жиры, красная икра — животные жиры, белок и много соли», — объяснила Саволюк. По ее словам, такой состав будет сложно переработать поджелудочной железе и печени. Организм отреагирует на угощение, и может появиться дискомфорт в правом боку, горечь во рту, печеночная колика и головная боль.

Она добавила, что людям с заболеваниями печени, желчного пузыря или высоким давлением икра противопоказана. Избыток соли, отметила врач, вызывает отеки и нарушает обмен веществ.

Саволюк обратила внимание, что каждый день красную икру есть нельзя. Безопасная норма — один–два раза в неделю и не более пяти чайных ложек за раз. Для баланса лучше сочетать бутерброды с овощами. «Если сильно хочется, съешьте маленький кусочек бутерброда, сбалансировав его растительной пищей», — посоветовала диетолог.

Тем временем главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила, что некоторым россиянам стоит ограничить употребление мандаринов;

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