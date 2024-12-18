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11:36, 18 декабря 2024Бывший СССР

Захарова призвала президента Молдавии Санду просто заплатить деньги

Захарова посоветовала президенту Молдавии Санду заплатить деньги за газ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Молдавии Майе Санду заплатить деньги за газ. Об этом дипломат сообщила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Санду жаловалась НАТО на газовый шантаж. Какой шантаж? Деньги платите, вот и все», — заявила официальный представитель МИД России.

16 декабря в Молдавии вступило в силу решение парламента о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 60 дней в связи со сложной ситуацией в энергетике. До этого бывший глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Молдавии провести переговоры с Украиной для сохранения транзита газа в республику в 2025 году.

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