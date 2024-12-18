Запрет пластика в России назвали бессмысленным

Глава РЭО Буцаев: запрет производства пластика замедлит экономическое развитие

Запрещать пластик и его производство в России бессмысленно, это может замедлить экономическое развитие. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на XVI Международном энергетическом форуме EnergySpace, пишет «360.ru».

Глава оператора назвал пластик одним из уникальных и эффективных материалов, а также неотъемлемой частью экономического оборота. По словам Буцаева, гораздо выгоднее возвращать в экономический оборот все ресурсы и материалы, которые мы тратим на производство того, что потребляем.

Пластик можно использовать как минимум несколько десятков раз путем возвращения его в экономический оборот, подчеркнул специалист.

Ранее в РЭО рассказали, что российские дороги начали строить из отходов от старых мобильных телефонов и телевизоров. По данным специалистов, с 2021 по 2023 год при строительстве трех федеральных автодорог применили более 5,7 миллиона тонн вторсырья — в том числе переработанных отходов от бытовой техники.