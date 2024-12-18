Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 18 декабря 2024Экономика

Запрет пластика в России назвали бессмысленным

Глава РЭО Буцаев: запрет производства пластика замедлит экономическое развитие
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Запрещать пластик и его производство в России бессмысленно, это может замедлить экономическое развитие. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на XVI Международном энергетическом форуме EnergySpace, пишет «360.ru».

Глава оператора назвал пластик одним из уникальных и эффективных материалов, а также неотъемлемой частью экономического оборота. По словам Буцаева, гораздо выгоднее возвращать в экономический оборот все ресурсы и материалы, которые мы тратим на производство того, что потребляем.

Пластик можно использовать как минимум несколько десятков раз путем возвращения его в экономический оборот, подчеркнул специалист.

Ранее в РЭО рассказали, что российские дороги начали строить из отходов от старых мобильных телефонов и телевизоров. По данным специалистов, с 2021 по 2023 год при строительстве трех федеральных автодорог применили более 5,7 миллиона тонн вторсырья — в том числе переработанных отходов от бытовой техники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Бездомная бывшая модель попала в объективы папарацци у мусорки

      Четверых россиян арестовали за взятки на сумму более 30 миллионов рублей

      Повредивший самолет при посадке пилот был уволен и решил засудить авиакомпанию за клевету

      Песков назвал самые популярные вопросы россиян к прямой линии

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      На Западе заявили о катастрофических потерях Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше