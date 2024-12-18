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01:31, 18 декабря 2024Бывший СССР

Зеленскому предрекли «очень сильный удар» от Трампа после грубого заявления об Орбане

Соскин: Трамп нанесет удар по Зеленскому после грубого заявления об Орбане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала предрек, что избранный глава США Дональд Трамп предпримет ответные меры после грубого заявления нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министр Венгрии Виктора Орбана.

Он считает, что Орбан обсудит с Трампом действия Зеленского и его «прямой наезд» на венгерского политика. «Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный», — добавил аналитик.

Соскин выразил мнение, что Будапешт также отреагирует на высказывания украинского лидера. Например, он может ужесточить позицию при обсуждении поддержки Киева в Евросоюзе и НАТО, премьер-министр будет «давить на то, чтобы Украине вообще ничего не давали».

Он добавил, что Зеленский объявил Орбану открытое противостояние, поэтому венгерский премьер, как «опытный боец», вынужден предпринять ответные действия.

Ранее президент Украины отказался допускать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к потенциальным переговорам с Россией. «Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, как премьер Орбан… Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — заявил Зеленский.

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