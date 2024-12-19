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08:31, 19 декабря 2024Мир

Администрация Байдена окончательно определилась по вопросу членства Украины в НАТО

Помощник президента Карпентер: вопрос по членству Украины в НАТО решит Трамп
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В связи с истечением срока полномочий администрации президента США Джо Байдена 20 января следующего года вопрос по членству Украины в НАТО решит уже новый американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил специальный помощник Байдена и старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер, передает газета The Hill.

«Будущее Украины в НАТО теперь в руках Трампа (...) Но нужно еще выяснить, как это сделать [принять Украину в альянс]. Сейчас у нас нет консенсуса внутри альянса, чтобы сделать приглашение. У нас есть соглашение, что в какой-то момент Украина будет в НАТО», — рассказал представитель Белого дома.

При этом Карпентер добавил, что этот вопрос еще не прорабатывался с переходной командой Трампа. Он добавил, что хочет в скорейшем времени поднять этот вопрос, так как «геополитика сейчас меняется очень быстро» во всем мире.

Ранее специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент США имеет все возможности добиться завершения конфликта на Украине уже в ближайшее время. По его словам, Трамп дал «обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится».

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