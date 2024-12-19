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08:54, 19 декабря 2024Россия

Бензовоз перевернулся на российской трассе

Бензовоз перевернулся на трассе в Бурятии, топливо разлилось на дорогу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Бензовоз перевернулся на трассе в Селенгинском районе Бурятии, топливо разлилось на дорогу. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, Freightliner опрокинулся на повороте. В результате случившегося никто из людей не пострадал.

Образовалась пробка, водителям рекомендовали выбирать пути объезда. К месту были направлены спецслужбы.

До этого в Ульяновске жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовиком стали пять человек. Правоохранители начали проводить расследование.

Еще раньше в Забайкальском крае автомобиль разорвало пополам после того, как он влетел в столб в городе Тында. Тогда авария унесла жизни двух человек.

ЖЗЛ
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