Бензовоз перевернулся на российской трассе

Бензовоз перевернулся на трассе в Бурятии, топливо разлилось на дорогу

Бензовоз перевернулся на трассе в Селенгинском районе Бурятии, топливо разлилось на дорогу. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, Freightliner опрокинулся на повороте. В результате случившегося никто из людей не пострадал.

Образовалась пробка, водителям рекомендовали выбирать пути объезда. К месту были направлены спецслужбы.

До этого в Ульяновске жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовиком стали пять человек. Правоохранители начали проводить расследование.

Еще раньше в Забайкальском крае автомобиль разорвало пополам после того, как он влетел в столб в городе Тында. Тогда авария унесла жизни двух человек.