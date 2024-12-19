Блинкен допустил продуктивность переговоров по Украине

Блинкен: США допускают продуктивность переговоров с Россией по Украине

Власти США допускают, что возможные переговоры с Россией по Украине будут продуктивными. Об этом в ходе выступления на Совете по международным отношениям заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Возможно, мы находимся в точке, где такие обсуждения могли бы быть более продуктивными. Я надеюсь, что так и есть», — сказал он.

Глава Госдепа также выразил уверенность в том, что администрация Дональда Трампа будет проводить такие обсуждения с Россией, если представится возможность. При этом достижение какого-либо решения по Украине, «хотя бы краткосрочного», он поставил под сомнение.

Ранее Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО. «Украина будет и должна быть в НАТО», — сказал он.