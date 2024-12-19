Оценена скорость человеческой мысли

Neuron: скорость человеческой мысли оценили в 10 бит в секунду

Ученые из Калифорнийского технологического института впервые количественно оценили скорость человеческой мысли, определив ее на уровне 10 бит в секунду. Исследование, проведенное в лаборатории биологических наук, позволило выявить значительное несоответствие между скоростью обработки информации мозгом и данными, которые собирают сенсорные системы человека. Работа опубликована в журнале Neuron.

В ходе исследования было установлено, что мозг извлекает лишь 10 бит информации в секунду из триллиона бит, поступающих от сенсорных систем. Бит, являясь базовой единицей информации, позволяет измерять объем данных, которые мозг способен использовать для восприятия окружающего мира и принятия решений. Ученые отмечают, что такая низкая скорость обработки информации создает парадокс: мозг отфильтровывает огромный объем поступающих данных, что требует дополнительных исследований.

Методика анализа включала применение теории информации к данным из научной литературы, охватывающей широкий спектр человеческой деятельности, включая чтение, решение головоломок и игры в видеоигры. В мозге человека насчитывается более 85 миллиардов нейронов, треть которых участвует в процессах мышления высокого уровня. Несмотря на их потенциальные возможности передавать большие объемы информации, скорость мышления ограничена 10 битами в секунду. Это ставит вопросы о причинах такого ограничения, учитывая сложную нейронную архитектуру мозга. Ученые предполагают, что эволюционные факторы могут объяснить это явление.

Отдельное внимание уделяется вопросу, почему мозг обрабатывает только одну мысль за раз, несмотря на способность сенсорных систем параллельно обрабатывать множество данных. Гипотеза ученых связывает эту особенность с историей эволюции: древние нервные системы были адаптированы для навигации в пространстве, что сформировало линейную структуру мышления. Такой подход сохранился и в сложных когнитивных процессах, включая принятие решений.

Выводы исследования подчеркивают, что скорость человеческой мысли значительно ниже, чем ожидалось, что ставит под сомнение возможность создания высокоскоростных интерфейсов между мозгом и компьютером. Несмотря на низкую скорость обработки, эволюция обеспечила человеку достаточную когнитивную эффективность для выживания в условиях окружающего мира, где изменения происходят медленнее, чем максимально возможная скорость мышления.