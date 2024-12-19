Бросившую ребенка в аэропорту Антальи россиянку отказались выпустить на свободу

Бросившую ребенка в аэропорту Антальи россиянку Бурназкину оставили под стражей

Россиянку Екатерину Бурназкину, родившую ребенка в аэропорту Антальи и бросившую его там, оставили под стражей. Об этом сообщил ТАСС.

Адвокат подсудимой Айшегюль Кюбра Полат отметила, что суд Турции на первом слушании отказался выпустить женщину на свободу. Следующее заседание состоится 19 февраля 2025 года.

При этом мать Бурназкиной, ранее задержанную вместе с нарушительницей, отпустили.

В октябре 18-летняя Екатерина Бурназкина оставила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи. Она собиралась улететь в Москву, но малыша нашли сотрудники клининговой службы. Женщину задержали, против нее возбудили уголовное дело. При этом Бурназкина утверждала, что не знала о беременности.