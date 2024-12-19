Доктор Мясников назвал печеночным ядом популярный препарат

Мясников предупредил об опасности парацетамола для печени при передозировке

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал парацетамол печеночным ядом и предупредил о его опасности при передозировке. На эту тему он высказался в видео в своем Telegram-канале.

Мясников указал, что парацетамол считается самым безопасным обезболивающим препаратом. По его словам, этот популярный медикамент не оказывает раздражающего действия на желудок и не вызывает инфарктов и повышения давления.

«Но просто надо помнить, что его максимальная возможная доза — четыре грамма. А лучше бы и меньше, если у вас больная печень, если у вас, допустим, хронический гепатит или вы злоупотребляете алкоголем. Тогда ваша предельная доза будет два грамма», — подчеркнул доктор.

Врач добавил, что передозировка парацетамола обычно возникает по причине того, что этот препарат содержится во многих других лекарствах, включая средства от простуды, о чем некоторым людям неизвестно. «Это самый, наверное, широко распространенный печеночный яд», — предупредил он.

Ранее Мясников предупредил, что прием мочегонных лекарств может вызывать глухоту. Кроме того, по его словам, эти препараты способны провоцировать рост груди у мужчин.