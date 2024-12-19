Двухлетняя девочка упала в канализационную трубу в детском саду

В США девочка провалилась в канализацию в детском саду

Двухлетняя девочка из США провалилась в канализационную трубу, находясь в детском саду. Об этом пишет The Mirror.

Родители девочки из штата Техас подали в суд на детский сад после того, как ребенок упал в люк. Согласно иску, инцидент произошел 1 ноября. В тот день дочь истцов находилась на игровой площадке детского сада «Лайтхаус» с другими детьми и провалилась в канализационный люк, на крышке которого значилось «Опасно, не влезать, внутри смертельно ядовитый газ». Крышка люка либо была отодвинута, либо открылась, когда девочка наступила на нее.

Позже воспитательница отметила в электронном журнале, что ребенка нет в классе, но никто не проверил, где находится девочка. Родителям было отправлено автоматическое электронное письмо, в котором говорилось, что ребенок отсутствует в группе. Отец позвонил в детский сад, чтобы узнать, где находится дочь и зачем ее перевели в другую группу. Сотрудник, ответивший на звонок, якобы сказал отцу, что электронное письмо отправлено из-за ошибки в системе и что его дочь «на 100 процентов здесь». Забеспокоившись, родители поехали в детский сад, чтобы проверить, как там ребенок. Только после их приезда воспитатели заметили, что девочки нигде нет.

Родители сразу позвонили в 911. Сотрудники вместе со спасателями организовали поиски на территории детского сада. Девочку нашли спустя час — она замерзла и сильно испугалась из-за падения в люк. Хотя она не пострадала, и ей не потребовалась госпитализация, родители подали на детский сад в суд за халатность.

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