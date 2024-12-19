Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:44, 19 декабря 2024Из жизни

Двухлетняя девочка упала в канализационную трубу в детском саду

В США девочка провалилась в канализацию в детском саду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Двухлетняя девочка из США провалилась в канализационную трубу, находясь в детском саду. Об этом пишет The Mirror.

Родители девочки из штата Техас подали в суд на детский сад после того, как ребенок упал в люк. Согласно иску, инцидент произошел 1 ноября. В тот день дочь истцов находилась на игровой площадке детского сада «Лайтхаус» с другими детьми и провалилась в канализационный люк, на крышке которого значилось «Опасно, не влезать, внутри смертельно ядовитый газ». Крышка люка либо была отодвинута, либо открылась, когда девочка наступила на нее.

Позже воспитательница отметила в электронном журнале, что ребенка нет в классе, но никто не проверил, где находится девочка. Родителям было отправлено автоматическое электронное письмо, в котором говорилось, что ребенок отсутствует в группе. Отец позвонил в детский сад, чтобы узнать, где находится дочь и зачем ее перевели в другую группу. Сотрудник, ответивший на звонок, якобы сказал отцу, что электронное письмо отправлено из-за ошибки в системе и что его дочь «на 100 процентов здесь». Забеспокоившись, родители поехали в детский сад, чтобы проверить, как там ребенок. Только после их приезда воспитатели заметили, что девочки нигде нет.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Родители сразу позвонили в 911. Сотрудники вместе со спасателями организовали поиски на территории детского сада. Девочку нашли спустя час — она замерзла и сильно испугалась из-за падения в люк. Хотя она не пострадала, и ей не потребовалась госпитализация, родители подали на детский сад в суд за халатность.

Ранее жителя Китая приговорили к тюремному сроку за то, что он выкинул маленькую дочь из квартиры. По его словам он сделал это случайно — в пылу ссоры шестимесячная девочка выскользнула у него из рук.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил устроить в Киеве дуэль «Орешника» и западных систем ПВО. Зеленский ответил оскорблением

      В Госдуме предупредили о возможном изменении условий по семейной ипотеке

      Зеленский сказал Трампу «добро пожаловать»

      Раскрыт процент реализации послания Путина Федеральному собранию

      Двухлетняя девочка упала в канализационную трубу в детском саду

      В МИД подтвердили слова Путина об иностранных представителях на параде Победы

      Арестованному за подрыв российского генерала вменили еще одну статью Уголовного кодекса

      Россиянин попытался заживо сжечь соседку и получил девять лет колонии

      В США заявили о разработке украинцами биологического оружия против русских

      «Путин готов к дуэли». Прямая линия с Путиным вызвала ажиотаж за рубежом. Какие его слова взволновали мир?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше