Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:34, 19 декабря 2024Экономика

«Есть недоработки». Путин пожурил ЦБ и рассказал о своем разговоре с Набиуллиной

Путин упрекнул ЦБ России из-за роста ключевой ставки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин упрекнул Центробанк из-за повышения ключевой ставки и ситуации с инфляцией. Свою оценку работе регулятора он дал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин заявил об оценке работы ЦБ экспертами

Глава государства заявил, что ситуация с экономикой России в целом обстоит нормально — она развивается, несмотря ни на что. При этом президент отметил, что тревожным сигналом является инфляция. Путин заявил о разговоре с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

«[Она]мне сказала, что [инфляция] где-то уже 9,2-9,3 процента, но заработные платы выросли на 9 процентов в реальном выражении», — подчеркнул Путин. По его словам, с этим есть проблемы, однако правительство и ЦБ уже поставили задачу снизить темпы роста инфляции. Он спрогнозировал, что в следующем году она составит 2-2,5 процента.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент также добавил, что есть эксперты, которые считают, что Центробанк мог раньше начать использовать другие инструменты, которые не связаны с повышением ключевой ставки.

Путин назвал основные причины роста цен

В ходе прямой линии Путин объяснил, с чем связан рост цен. По его словам, предложение не успевает за спросом. В качестве примера он привел ситуацию с мясом.

«У нас потребление мяса — 80 килограммов в год на человека, а в мире — 42 килограмма. Увеличивается производство молока, но растет и его потребление», — отметил президент. Еще одной причиной он назвал рост мировых цен и урожай. По словам главы государства, санкции удорожают логистику, однако не имеют ключевого значения в этой ситуации.

Материалы по теме:
Инфляция: что это такое и как защитить свои деньги в России в 2024 году
Инфляция:что это такое и как защитить свои деньги в России в 2024 году
2 ноября 2024
Мировые цены на кофе рекордно растут. Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
Мировые цены на кофе рекордно растут.Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
13 декабря 2024

В начале декабря президент говорил, что рост цен следует сдерживать, но сейчас его уровень можно оценить как достаточно высокий. Добиться позитивных результатов, считает глава государства, можно скоординированной политикой правительства и Центробанка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы туда ударим "Орешником"». Путин раскрыл последствия поставки Киеву американских систем ПВО THAAD

      Путин допустил переговоры с Зеленским при одном условии

      Путин назвал нелегитимными украинскую власть и Зеленского

      Путин назвал условия переговоров с Украиной

      Врач предупредила об опасности мандаринов для некоторых россиян

      Путин вспомнил об отказе Кадыровых перенести столицу Чечни

      Бузова прокомментировала трагедию в жизни Седоковой

      Раскрыто время следствия на месте подрыва генерала Российской армии в Москве

      Зеленский обсудил усиление Украины с главой Европейского совета

      Бразильский игрок «Зенита» ответил на вопрос о получении российского гражданства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше