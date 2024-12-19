Путин упрекнул ЦБ России из-за роста ключевой ставки

Президент России Владимир Путин упрекнул Центробанк из-за повышения ключевой ставки и ситуации с инфляцией. Свою оценку работе регулятора он дал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин заявил об оценке работы ЦБ экспертами

Глава государства заявил, что ситуация с экономикой России в целом обстоит нормально — она развивается, несмотря ни на что. При этом президент отметил, что тревожным сигналом является инфляция. Путин заявил о разговоре с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

«[Она]мне сказала, что [инфляция] где-то уже 9,2-9,3 процента, но заработные платы выросли на 9 процентов в реальном выражении», — подчеркнул Путин. По его словам, с этим есть проблемы, однако правительство и ЦБ уже поставили задачу снизить темпы роста инфляции. Он спрогнозировал, что в следующем году она составит 2-2,5 процента.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент также добавил, что есть эксперты, которые считают, что Центробанк мог раньше начать использовать другие инструменты, которые не связаны с повышением ключевой ставки.

Путин назвал основные причины роста цен

В ходе прямой линии Путин объяснил, с чем связан рост цен. По его словам, предложение не успевает за спросом. В качестве примера он привел ситуацию с мясом.

«У нас потребление мяса — 80 килограммов в год на человека, а в мире — 42 килограмма. Увеличивается производство молока, но растет и его потребление», — отметил президент. Еще одной причиной он назвал рост мировых цен и урожай. По словам главы государства, санкции удорожают логистику, однако не имеют ключевого значения в этой ситуации.

В начале декабря президент говорил, что рост цен следует сдерживать, но сейчас его уровень можно оценить как достаточно высокий. Добиться позитивных результатов, считает глава государства, можно скоординированной политикой правительства и Центробанка.