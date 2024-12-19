Иностранец захотел заняться сексом с россиянками в Петербурге и стал жертвой вымогателей

Турист из Турции захотел заняться сексом с девушками во время поездки в Санкт-Петербург и стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

По данным источника, 24-летний иностранец приехал в Северную столицу 7 декабря. Один из вечеров он решил провести с двумя россиянками, с которыми познакомился через мессенджер. Девушки пригласили его к себе в квартиру на 2-й Советской улице, но при условии, что он достанет наркотики.

Турок позвонил своему знакомому из города Мурино, и тот вскоре привез почти пять граммов марихуаны. Иностранец спустился за запрещенными веществами, а затем вернулся в квартиру. Там вместо девушек его поджидали «двое суровых незнакомцев». Мужчины стали избивать иностранца и требовать с него 1,3 миллиона рублей, а в случае отказа обещали сообщить в полицию о незаконном хранении наркотиков.

Пострадавший смог написать сообщение знакомому, и тот вызвал правоохранителей. В результате они возбудили два уголовных дела о вымогательстве (статья 163 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (статья 228 УК РФ).

Вымогателями оказались четверо жителей Вологодской области: мужчины 30 и 35 лет и женщины 19 и 21 года. «Старший из мужчин уже имеет три судимости за плечами. Все четверо заключены под стражу», — сообщили в ведомстве. Кроме того, полиция задержала жителя Мурина, который привез турку наркотики.

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