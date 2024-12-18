Мужчина приехал с женой в Лас-Вегас на годовщину свадьбы и был жестоко избит на улице

Мужчина жестоко избил туриста в Лас-Вегасе, разбил его камеру и попал на видео

Мужчина приехал с женой в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы, и был жестоко избит на улице. Инцидент попал на видео, которое публикует портал KSNV.

Уточняется, что инцидент произошел еще в сентябре, но нападавшего арестовали только сейчас. По данным портала, Митчелл Стоунбаргер и его жена Мишель шли по улице Лас-Вегас-Стрип и снимали прогулку на камеру. В кадр случайно попали двое мужчин, раздававших листовки, и один из них резко сорвался с места и набросился на Стоунбаргера.

Турист признался, что злоумышленник нанес ему около пяти ударов и разбил камеру. Позже выяснилось, что у пострадавшего был сломан нос.

Когда Стоунбаргер опубликовал снятое видео в соцсетях, ему начали писать люди, которые попадали в похожие истории с участием этих двух мужчин. «Мне присылали ролики, на которых другие люди дрались с этими парнями на улицах, и я подумал, это смешно, что они уже много лет здесь избивают туристов», — поиронизировал путешественник.

Следователи сообщили Стоунбаргеру, что нападавшего Джеффри Хаммерта арестовали 16 декабря. Ему предъявили обвинения в совершении тяжкого преступления, связанного с применением физической силы.

Ранее в другом городе США, Атланте, неизвестный мужчина напал на туристку во время экскурсии и ударил ее по лицу. В результате он сломал женщине челюсть.

