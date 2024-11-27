Неизвестный напал на туристку во время экскурсии и сломал ей челюсть

Fox 5 Atlanta: неизвестный напал на туристку в Атланте и сломал ей челюсть

Неизвестный мужчина напал на туристку в городе Атланта, США, во время экскурсии и ударил ее по лицу. Об этом пишет местное издание Fox 5 Atlanta.

Уточняется, что жительница города Саванна по фамилии Гриффис сопровождала учеников шестого класса в музей «Мир Кока-Колы» (World of Coca-Cola). Внезапное нападение произошло в 11:30 утра по местному времени при большом количестве свидетелей.

«Этот человек появился из ниоткуда. Все произошло так быстро, — рассказал журналистам муж пострадавшей. — Никаких разговоров, никаких слов. Он просто подошел и ударил ее в челюсть… у нее несколько сломанных костей».

Мистер Гриффис добавил, что его жена потеряла сознание, упала на землю и ударилась головой. Через некоторое время к месту происшествия приехала скорая помощь, и женщину доставили в больницу.

Преступнику удалось скрыться, хотя в самом центре туристического района Атланты установлено множество камер. Муж Гриффис заявил, что хочет, чтобы виновный в нападении на его жену был наказан. Полиция продолжает расследование.

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом американском городе — Нью-Йорке. Там неизвестный мужчина напал на туриста из Дании и изрезал ему лицо.