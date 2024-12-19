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01:02, 19 декабря 2024Ценности

Известная 56-летняя актриса станцевала в нижнем белье перед камерой

56-летняя актриса Наоми Уоттс станцевала в красном боди в рекламе своего бренда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Наоми Уоттс

Наоми Уоттс. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Известная британская актриса и продюсер Наоми Уоттс станцевала в нижнем белье в рекламе своего бренда уходовой косметики Stripes Beauty. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда позировала на размещенных кадрах в ванной в полупрозрачном красном боди. Данный наряд оказался оформлен кружевами и глубоким декольте и подчеркивал стройную фигуру артистки.

Кадр: @naomiwatts

При этом Уоттс двигалась под музыку перед камерой, нанося на кожу рук и ног увлажняющее масло. «Танцы среди праздничного хаоса... Единственное, что сейчас помогает нам не сойти с ума!» — указала она в подписи.

Ранее в декабре 66-летняя американская актриса Джейми Ли Кёртис снялась в наряде с откровенными вырезами для Vogue.

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