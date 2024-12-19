Кадыров пообещал заплатить новорожденным за имена в честь героев Чечни

Кадыров: названные в честь героев Чечни дети получат по 500 тыс. рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новорожденные дети, которых назовут в честь национальных героев республики, получат крупную единовременную выплату. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день младенцев и выбравшие подходящие имена получат по 500 тысяч рублей, уточнил Кадыров.

В 2023 году 15-летний сын Кадырова Адам получил семь наград, включая звание Героя Чечни. Кроме высшей награды республики, у него за пять недель появилось пять орденов республиканского уровня, а также орден «За служение религии Ислам» I степени, который ему вручили в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа.