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03:47, 19 декабря 2024Россия

Кадыров пообещал заплатить новорожденным за имена в честь героев Чечни

Кадыров: названные в честь героев Чечни дети получат по 500 тыс. рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новорожденные дети, которых назовут в честь национальных героев республики, получат крупную единовременную выплату. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день младенцев и выбравшие подходящие имена получат по 500 тысяч рублей, уточнил Кадыров.

В 2023 году 15-летний сын Кадырова Адам получил семь наград, включая звание Героя Чечни. Кроме высшей награды республики, у него за пять недель появилось пять орденов республиканского уровня, а также орден «За служение религии Ислам» I степени, который ему вручили в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа.

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