Кадыров вызвался помочь Путину в эксперименте с «Орешником»

Глава Чечни вызвался помочь Путину выбрать объект в Киеве для удара «Орешником»

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвался помочь президенту России Владимиру Путину в эксперименте с новой баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник». Свой комментарий политик опубликовал в Telegram-канале.

Кадыров объявил, что готов выбрать объект в Киеве для возможного удара «Орешником». Глава Чечни заметил, что российский лидер на пресс-конференции предложил Западу эксперимент с БРСД.

«Президент РФ ответил в свойственной только ему манере — предложил провести эксперимент: предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар "Орешника"», — написал Кадыров.

В этом же посте чеченский политик выразил желание помочь Путину с выбором.

Глава государства на пресс-конференции разъяснил, что «Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров, и даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут.