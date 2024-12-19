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05:47, 19 декабря 2024Мир

Китай раскритиковал новый пакет санкций ЕС против России

Китай раскритиковал новый пакет санкций против РФ за включение компаний из КНР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Внесение Европейским союзом (ЕС) в новый пакет санкций против России китайских компаний окажет негативное влияние на экономические отношения Китая и Европы. С такой критикой санкций выступили в министерстве коммерции КНР, передает РИА Новости.

«ЕС проигнорировал неоднократные представления и возражения Китая, настоял на своем и включил ряд китайских компаний и физических лиц в 15-й пакет антироссийских санкций. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против», — указано в заявлении.

В ведомстве также отметили, что подобная политика Брюсселя идет вразрез с «духом консенсуса», которого лидеры КНР и ЕС достигали на протяжении длительного времени.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони рассказала о разработке 16-го пакета санкций против России. «Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается», — сказала она.

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