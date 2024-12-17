Премьер Италии рассказала о разработке 16-го пакета санкций ЕС против России

Премьер Италии Мелони заявила о разработке 16-го пакета санкций ЕС против России

Европейский союз ведет разработку 16-го пакета санкций против России. Об этом заявила премьер-минитр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

«Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается», — рассказала политик , выступая в Палате депутатов итальянского парламента в преддверии предстоящего саммита ЕС.

16 декабря Евросоюз принял 15-й пакет санкций. В общей сложности в него попали 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и КНДР, а также 52 судна, задействованных в поставках российской нефти с нарушением условий.

Отдельно европейские законодатели прописали запрет признания или приведение в исполнение в Евросоюзе решений российских судов, которые не позволяют начать или продолжить судебное разбирательство вне юрисдикции России. На такой шаг они пошли на фоне участившейся практики российских компаний добиваться от местных судов ограничений на возможность разбирательства со своими партнерами.