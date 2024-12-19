Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 19 декабря 2024Мир

КНДР назвала страны G7 «сворой гангстеров»

МИД КНДР назвал «сворой гангстеров» G7 в ответ на осуждение сотрудничества с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Artem Geodakyan / Pool / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) и ряд западных государств представляют собой «свору гангстеров». Об этом заявил МИД КНДР, передает ТАСС.

Таким образом в ведомстве прокомментировали заявление объединения, в котором содержалось осуждение сотрудничества Пхеньяна и Москвы. Там подчеркнули, что оно искажает суть отношений между двумя государствами, выразив протест.

Ранее МИД КНДР заявил, что в затягивании конфликта на Украине виновны США и страны Запада, которые продолжают цепляться за «гегемонистскую военную линию».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      В Латвии министр возмутилась говорившим на русском таксистом и оконфузилась

      Премьер Британии призвал Трампа обеспечить Украине сильную позицию

      Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

      Итальянская пара попросила у Путина гражданство России

      Маск счел преступлением проект временного бюджета США

      Убийце генерала Кириллова инкриминировали теракт

      Женщина дважды за месяц нашла человеческие останки у себя за домом

      Владимир Путин 19 декабря проведет прямую линию и пресс-конференцию. Что о них нужно знать?

      В Европе сделали заявление о противостоянии с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше