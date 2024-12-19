Ле Пен предсказала Франции страдания из-за Трампа

Ле Пен заявила, что Франции придется страдать из-за Трампа

Франции придется страдать из-за победы и скорого прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявила лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью испанской газете El País.

«Нам же придется страдать от последствий его [Трампа] действий по защите интересов своей страны. Я не могу его осуждать, но понимаю, что [американские интересы] могут противоречить интересам Франции», — рассказала политик.

Кроме того, Ле Пен отметила, что Франция не может отстаивать собственные национальные интересы, так как страна слишком зависима от Европейского союза (ЕС) в вопросах политики и экономики.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на экспертов сообщала, что европейские страны перестроятся под планы Трампа по вопросу конфликта на Украине, так как они не имеют достаточного количества ресурсов для самостоятельной поддержки Киева. По мнению авторов материала, 47-й президент превратил европейские дебаты в беспорядок, просто заявив, что Вашингтон не намерен расширять поддержку Украины.