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19:11, 19 декабря 2024Культура

Лил Уэйн потратил на одежду и самолеты миллионы из благотворительного фонда

Рэпер Лил Уэйн потратил 9 миллионов из благотворительного фонда на свои покупки
Андрей Шеньшаков

Фото: Jessica Alexander / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Американский рэпер Лил Уэйн потратил на люксовую одежду миллионы долларов из фонда помощи музыкантам, находящимся в трудном положении. Об этом сообщает издание Business Insider.

По информации источника, Уэйн потратил почти 9 миллионов долларов из гранта, полученного во время пандемии коронавируса. Деньги рэперу дали с условием, что он потратит их на творчество малоизвестных артистов и развитие индустрии в тяжелые времена.

Отчет гласит, что 14 тысяч долларов из фонда Лил Уэйн потратил на перелеты и роскошные гостиничные номера для двух девушек: неназванной порнозвезды и официантки из кафе. 1,3 миллиона он потратил на собственные передвижения на частных самолетах, еще полмиллиона на одежду брендов Balenciaga, Rick Owens и Marni. 88 тысяч долларов ушли на его новогоднее выступление в 2021 году, которое в итоге так и не состоялось.

Также в публикации издания фигурируют другие знаменитые артисты. Например, Крис Браун, который потратил 80 тысяч долларов, выделенных ему из гранта, на вечеринку по случаю собственного дня рождения в 2022 году и 179 тысяч долларов на организацию баскетбольного турнира для знаменитостей.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст потратил миллиард долларов на документальный фильм о самом себе.

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