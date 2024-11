Канье Уэст снял документальный фильм о самом себе за миллиард долларов

Рэпер Канье Уэст снял документальный фильм о своей жизни за миллиард долларов

Рэпер Канье Уэст снял документальный фильм о своей собственной жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Картина получила название In Whose Name? («Во имя кого?»). Cообщается, что съемки продолжались шесть лет и включают в себя уникальные архивные кадры жизни и работы музыканта. Издание уточняет, что 7 ноября должен появиться трейлер картины.

Известно, что вместе с Канье фильм создавал 18-летний режиссер Николас Баллестерос, который ранее работал над колумбийским короткометражным фильмом в качестве сценариста и продюсера, а также участвовал в съемочной группе аргентинской картины «Производитель игр». Издание Variety утверждает, что бюджет фильма про Канье составил 1 миллиард долларов.

Сейчас документальный фильм находится на стадии постпродакшена, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что за концерт в Москве рэперу предлагали многомиллионный гонорар.