Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:30, 16 июля 2025Бывший СССР

У жаловавшейся Зеленскому бригады ВСУ нашлась тайная хозяйка

ТАСС: Тимошенко по факту принадлежит 14-я бригада ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший премьер-министр Украины, действующая глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко по факту владеет 14-й механизированной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее командование достаточно лояльно относится к политику, о чем рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, все украинские политические партии поделили между собой электорат ВСУ, при этом даже у сравнительно «небоевой» Тимошенко есть в распоряжении 14-я механизированная бригада, чье командование поддерживает ее партию.

Как уточнили источники, решение о дополнительном финансировании ВСУ на 412 млрд гривен (766,3 млрд рублей) произошло фактически в кредит и было принято западными кураторами киевских властей. Парламентарии лишь высказали свое формальное одобрение.

Однако здесь в глаза бросается не сам процесс голосования, а тот факт, что в Верховной раде началась потасовка, добавил собеседник. По его данным, каждая политическая сила старалась подчеркнуть свои заслуги в привлечении этих средств, требуя перевести их на нужды подконтрольных себе вооруженных формирований.

В июле прошлого года сообщалось, что военные 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на потери из-за действий командования. Солдаты под Купянском записали видеообращение, в котором рассказали о том, что недовольны действиями нового командующего бригадой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины высказался о продолжении контактов с Россией

    Раскрыта вероятность обрушения обороны ВСУ на одном из направлений

    В России призвали предъявить ультиматум «опекунам Киева»

    Итальянский министр попал в скандал из-за поступка жены-украинки

    На Украине предложили обменять останки советских солдат на пленных ВСУ

    У жаловавшейся Зеленскому бригады ВСУ нашлась тайная хозяйка

    ВСУ атаковали Белгород

    ВСУ атаковали Смоленскую область

    В Госдуме высказались о наказании за просмотр интервью иноагентов

    Мобилизованный украинец расстрелял сержантов в учебном центре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости