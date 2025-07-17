ТАСС: Тимошенко по факту принадлежит 14-я бригада ВСУ

Бывший премьер-министр Украины, действующая глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко по факту владеет 14-й механизированной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее командование достаточно лояльно относится к политику, о чем рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, все украинские политические партии поделили между собой электорат ВСУ, при этом даже у сравнительно «небоевой» Тимошенко есть в распоряжении 14-я механизированная бригада, чье командование поддерживает ее партию.

Как уточнили источники, решение о дополнительном финансировании ВСУ на 412 млрд гривен (766,3 млрд рублей) произошло фактически в кредит и было принято западными кураторами киевских властей. Парламентарии лишь высказали свое формальное одобрение.

Однако здесь в глаза бросается не сам процесс голосования, а тот факт, что в Верховной раде началась потасовка, добавил собеседник. По его данным, каждая политическая сила старалась подчеркнуть свои заслуги в привлечении этих средств, требуя перевести их на нужды подконтрольных себе вооруженных формирований.

В июле прошлого года сообщалось, что военные 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на потери из-за действий командования. Солдаты под Купянском записали видеообращение, в котором рассказали о том, что недовольны действиями нового командующего бригадой.