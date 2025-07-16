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22:56, 16 июля 2025Бывший СССР

В России призвали предъявить ультиматум «опекунам Киева»

«МК»: Дандыкин прокомментировал возможную передачу авиационных ракет Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress

Россия должна ответить на сам факт разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, которые обсуждали гипотетические удары по Москве и Санкт-Петербургу дальнобойными американскими ракетами. Таким образом информацию о беседе лидеров двух стран в разговоре с «МК» прокомментировал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он объяснил, что передача Киеву дальнобойных ракет может стать шагом к серьезной эскалации. По мнению эксперта, за 50 дней, которые в ультимативной форме обозначил американский президент, России нужно успеть «как можно больше». «Нарастить удары в глубину территории "Геранями" и всеми остальными боеприпасами с привлечением флота. Добивать аэродромы, потому что это носители ракет. Не приведи господь, если США еще и авиационные ракеты дадут, о чем уже идут разговоры. Это очень серьезный шаг в сторону эскалации, потому что дальность действия модернизированных ракет достигает тысячи километров», — сообщил Дандыкин.

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Высказываясь о факте разговора Трампа и Зеленского, в котором они затрагивали тему ударов по российским городам, военный эксперт заявил, что пора и Москве предъявить ультиматум «опекунам Киева». «В Мерце (канцлер Германии Фридрих Мерцприм. «Ленты.ру»), похоже, проснулся его дед-фашист, и в голове засело «Дранг нах Остен». На подходе поляки, которые уже требуют выхода к Черному морю», — отметил он. «А если серьезно, то, думаю, на сцену снова пора выходить нашему "Орешнику". Причем в период действия этого ультиматума», — добавил Дандыкин.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Американский президент также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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