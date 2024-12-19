Лицеистов в российском городе эвакуировали по одной причине

В Уфе учащихся эвакуировали из лицея №5 из-за объявленной тревоги

В Уфе учащихся эвакуировали из лицея №5 по причине объявленной тревоги, выяснил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, дети рассказали, что сигнал не был учебным. К зданию прибыли пять пожарных машин. Лицеистов и педагогов вывели за территорию учреждения и отправили в 13-й интернат города. Их разместили внутри футбольного манежа.

В администрации Кировского района сообщили, что это связано со звонком о минировании, передает Ufa1.ru. Кроме того, в лицее ожидают кинологов, разузнал портал.

В общей сложности из здания образовательного учреждения вывели 1660 детей и 60 взрослых.

Ранее сообщалось, что в поселке Полазна Пермского края дети забаррикадировались в школе из-за данных о минировании и атаке.