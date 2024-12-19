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11:22, 19 декабря 2024Россия

Кадыров отредактировал пост про воевавшего против властей России проповедника

Глава Чечни Кадыров изменил пост про воевавшего против России шейха Мансура
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отредактировал пост про воевавшего против Российской империи проповедника шейха Мансура. Это следует из публикации «Коммерсанта» и сохранившегося в агрегирующем записи глав регионов Telegram-канале «Губернаторы РФ | Официально» репоста оригинального поста Кадырова до правки.

В изначальной публикации Кадыров сообщал, что власти региона будут выплачивать сотни тысяч рублей тем жителям Чечни, кто назовет ребенка, появившегося на свет в день рождения шейха Мансура, его именем.

«Я объявил, что семьи, чьи малыши родятся в дни рождения героев чеченского народа, таких как Байсангур Беноевский, Шейх Мансур, и будут названы в их честь, получат по 500 тысяч рублей», — говорилось в посте Кадырова.

После того как Кадыров изменил пост, из записи пропало упоминание Мансура как героя чеченского народа, и абзац стал выглядеть так: «Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей».

Шейх Мансур — военный, религиозный и политический лидер Северного Кавказа XVIII века, вел боевые действия против войск Российской империи. В 2020 году Заводской район столицы Чечни Грозного был переименован в честь этого проповедника. В 2024-м Кадыров сообщил, что в Чечне завершается формирование нового батальона Минобороны России, который также получил имя шейха Мансура. Одноименное формирование существует и в составе Вооруженных сил Украины.

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