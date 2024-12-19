Кадыров отредактировал пост про воевавшего против властей России проповедника

Глава Чечни Кадыров изменил пост про воевавшего против России шейха Мансура

Глава Чечни Рамзан Кадыров отредактировал пост про воевавшего против Российской империи проповедника шейха Мансура. Это следует из публикации «Коммерсанта» и сохранившегося в агрегирующем записи глав регионов Telegram-канале «Губернаторы РФ | Официально» репоста оригинального поста Кадырова до правки.

В изначальной публикации Кадыров сообщал, что власти региона будут выплачивать сотни тысяч рублей тем жителям Чечни, кто назовет ребенка, появившегося на свет в день рождения шейха Мансура, его именем.

«Я объявил, что семьи, чьи малыши родятся в дни рождения героев чеченского народа, таких как Байсангур Беноевский, Шейх Мансур, и будут названы в их честь, получат по 500 тысяч рублей», — говорилось в посте Кадырова.

После того как Кадыров изменил пост, из записи пропало упоминание Мансура как героя чеченского народа, и абзац стал выглядеть так: «Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей».

Шейх Мансур — военный, религиозный и политический лидер Северного Кавказа XVIII века, вел боевые действия против войск Российской империи. В 2020 году Заводской район столицы Чечни Грозного был переименован в честь этого проповедника. В 2024-м Кадыров сообщил, что в Чечне завершается формирование нового батальона Минобороны России, который также получил имя шейха Мансура. Одноименное формирование существует и в составе Вооруженных сил Украины.