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07:02, 19 декабря 2024Бывший СССР

Марочко рассказал о расправах в ВСУ с помощью беспилотников

Марочко заявил, что бойцы ВСУ добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) добивают своих сослуживцев в Луганской народной республике (ЛНР) посредством сбросов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О расправах в ВСУ РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника», — заявил он.

Военный эксперт также сообщил, что в районе Лозовой трое тяжелораненых украинских военных вышли на открытых частотах по радиостанции и запросили эвакуацию, после чего появился дрон ВСУ и добил их.

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