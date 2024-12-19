Марочко рассказал о расправах в ВСУ с помощью беспилотников

Марочко заявил, что бойцы ВСУ добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) добивают своих сослуживцев в Луганской народной республике (ЛНР) посредством сбросов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О расправах в ВСУ РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника», — заявил он.

Военный эксперт также сообщил, что в районе Лозовой трое тяжелораненых украинских военных вышли на открытых частотах по радиостанции и запросили эвакуацию, после чего появился дрон ВСУ и добил их.