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04:59, 19 декабря 2024Россия

Минобороны России показало карту зоны досягаемости ракет ATACMS

Минобороны показало регионы России, находящиеся в зоне досягаемости ATACMS
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Минобороны России продемонстрировало карту, на которой обозначены регионы государства, попавшие в зону досягаемости поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ) западного дальнобойного оружия. Соответствующее изображение появилось на слайде во время брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова для иностранных военных атташе, сообщает ТАСС.

В зоне досягаемости дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области, а также граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области.

Кроме того, снаряды могут поразить объекты на территории Крыма, Краснодарского края, Волгоградской, Смоленской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Воронежской областей.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по Украине в ответ на запуск американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Отмечается, что удару подверглись критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

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