Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:58, 19 декабря 2024Из жизни

Мощные раки-богомолы начали захватывать воды Новой Зеландии

В водах Новой Зеландии выловили агрессивного японского рака-богомола
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jesus Cobaleda / Shutterstock / Fotodom

В Новой Зеландии исследователи случайно выловили японского рака-богомола, который может угрожать местным подводным обитателям. Об этом пишет South China Morning Post.

Ученые заметили в сетях рака-богомола, когда ловили азиатских крабов в регионе Бей-оф-Пленти. «Здесь их обнаружили впервые, но это не повод для праздника», — отметили власти. Известно также, что опасных существ не раз замечали местные жители. Власти Новой Зеландии опасаются, что раки-богомолы начали захватывать местные воды. Их норы могут изменить экосистему и поставить под угрозу обитающие в новозеландских водах виды.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это опасно?
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024

Японские раки-богомолы — хищные ракообразные, прозванные «разрезателями пальцев». Они агрессивны как к своей добыче, так и к сородичам. Эти существа довольно мощные — они способны пробить стекло аквариума, чтобы выбраться наружу. Раки-богомолы могут нападать и на людей: оставлять глубокие разрезы и заносить туда инфекцию. Боль от их удара сравнима с попаданием пули 22 калибра.

Ранее ученый-зоолог из университета Оксфорда Тим Коулсон рассказал, что осьминоги способны захватить Землю после исчезновения с нее людей. Он объяснил, что они умеют решать сложные задачи, общаться друг с другом, манипулировать предметами и маскироваться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о праве ядерного удара по неядерной стране при одном условии

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      В Москве уменьшилась площадь одного вида квартир

      В Германии призвали выйти из Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше