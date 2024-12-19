Мощные раки-богомолы начали захватывать воды Новой Зеландии

В водах Новой Зеландии выловили агрессивного японского рака-богомола

В Новой Зеландии исследователи случайно выловили японского рака-богомола, который может угрожать местным подводным обитателям. Об этом пишет South China Morning Post.

Ученые заметили в сетях рака-богомола, когда ловили азиатских крабов в регионе Бей-оф-Пленти. «Здесь их обнаружили впервые, но это не повод для праздника», — отметили власти. Известно также, что опасных существ не раз замечали местные жители. Власти Новой Зеландии опасаются, что раки-богомолы начали захватывать местные воды. Их норы могут изменить экосистему и поставить под угрозу обитающие в новозеландских водах виды.

Японские раки-богомолы — хищные ракообразные, прозванные «разрезателями пальцев». Они агрессивны как к своей добыче, так и к сородичам. Эти существа довольно мощные — они способны пробить стекло аквариума, чтобы выбраться наружу. Раки-богомолы могут нападать и на людей: оставлять глубокие разрезы и заносить туда инфекцию. Боль от их удара сравнима с попаданием пули 22 калибра.

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