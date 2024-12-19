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18:06, 19 декабря 2024Из жизни

Мужчина нашел челюсть доисторического животного на заднем дворе своего дома

В США мужчина нашел челюсть мастодонта на своем заднем дворе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: VPales / Shutterstock / Fotodom  

Житель штата Нью-Йорк, США, обнаружил останки мастодонта на заднем дворе своего дома. Об этом пишет People.

Сначала владелец дома заметил на участке какие-то необычные кости, напоминающие зубы. По словам мужчины, выкопав их, он сразу понял, что наткнулся на что-то интересное, и позвал экспертов. Сотрудники Музея штата Нью-Йорк и колледжа округ Ориндж определили, что владелец дома нашел хорошо сохранившуюся челюсть доисторического животного. Неподалеку также находились фрагменты ребра и пальца ног существа.

Ученые предполагают, что останки принадлежат взрослой особи мастодонта. Они отметили, что это первая подобная находка в Нью-Йорке за последние 11 лет. Мужчина признался, что был рад принести пользу местному научному сообществу.

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Мастодонты — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Первые особи появились в Африке около 35 миллионов лет назад.

Ранее сообщалось, что мужчина нашел бивень мастодонта под водой у побережья американского штата Флорида. Кость достигает 1,2 метра в длину и весит 27 килограммов.

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