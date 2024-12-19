Мужчины избили друг друга табличками «осторожно, мокрый пол» в аэропорту и попали на видео

Daily Mail: в аэропорту Иллинойса мужчины избили друг друга и попали на видео

Четверо мужчин жестоко избили друг друга табличками «осторожно, мокрый пол» в аэропорту и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что драка произошла в авиагавани Иллинойса, США, в четверг, 12 декабря. На записи видно, как четверо оппонентов бьют друг друга напольными знаками, после чего один из них падает. Прибывшая на место полиция не стала арестовывать хулиганов.

Предполагается, что один из участников драки был сотрудником аэропорта, а другие — пассажирами. По другой версии, все мужчины работали в разных магазинах в авиагавани. Причина конфликта не сообщается.

Ранее турист затеял массовую драку на Пхукете в Таиланде и попал на видео. Конфликт произошел на улице Бангла Роуд в районе Патонг, которая славится бурной ночной жизнью.