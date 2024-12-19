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11:05, 19 декабря 2024Силовые структуры

МВД окажет содействие обратившимся к Путину из-за РВП супругам из Италии

МВД поможет паре из Италии, обратившейся к Путину с просьбой оформить РВП
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Итальянская пара попросила у Путина гражданство России

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Сотрудники МВД окажут содействие супругам из Италии, которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой урегулировать их правовой статус в РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным Волк, Патриция Безереди и Виктор Биндас обратились к главе государства с просьбой о получении разрешения на временное проживание (РВП) в России. В настоящее время пара находится в Санкт-Петербурге.

Оказалось, что итальянцы прибыли в РФ с туристической целью в октябре текущего года, но не смогли получить разрешение на временное проживание из-за недействительности паспорта Патриции. Супругов пригласили на повторный прием в Управлении по вопросам миграции главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для урегулирования их правового статуса – он состоится в четверг, 19 декабря.

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