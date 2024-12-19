Итальянская пара попросила у Путина гражданство России

Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина с просьбой о гражданстве РФ

Супружеская пара из Италии направила президенту России Владимиру Путину просьбу о предоставлении помощи в получении российского гражданства. Об этом сообщает «Россия 24».

С таким запросом они обратились в кол-центр прямой линии главы государства. По данным телеканала, на горячую линию поступают звонки не только от россиян, но и от граждан европейских стран.

Прямая линия Владимира Путина, совмещенная в 2024 году с большой пресс-конференцией президента, пройдет в четверг, 19 декабря в 12:00. Известно, что по состоянию на вечер 18 декабря количество обращений превысило 1,8 миллиона.