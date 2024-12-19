Журналист Боуз подчеркнул спокойствие говорящего об «Орешнике» Путина

Президент России Владимир Путин демонстрировал спокойствие, когда во время проходящей в Москве прямой линии говорил о новейшей ракете «Орешник». На это на своей странице в социальной сети X обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.

«Он не выглядит обеспокоенным, не правда ли?» — подчеркнул западный журналист.

До этого, отвечая на вопросы участников прямой линии, Путин предложил иностранным экспертам организовать технологический эксперимент, который мог бы стать высокотехнологичной дуэлью XXI века: страны Запада могли бы выбрать любой объект в Киеве и обеспечить ему максимальную защиту, а Москва нанесла бы по нему удар «Орешником».

Прямая линия с Путиным, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией, проходит в Москве в Гостином Дворе. Количество поступивших российскому лидеру вопросов превысило два миллиона.