На Западе признали усталость от помощи Украине

Премьер Польши Туск: западное общество устало от помощи Украине

Западное общество устало от военной помощи Украине, о которой постоянно говорят власти их стран. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

«Все говорят то же самое, и у меня тоже такое ощущение в Польше, что люди, простые люди, все больше утомлены этим конфликтом», — рассказал глава польского правительства.

При этом Туск подчеркнул, что несмотря на растущее раздражение, власти стран Запада демонстрируют определенное единство, за исключением ряда государств-участников Североатлантического альянса.

Ранее Туск заявил, что Польша окажет новый, 45-й транш помощи Украине суммой в 100 миллионов евро. При этом политик не указал, на что конкретно будет выделена помощь, и носит она военный или гуманитарный характер.

Также премьер-министр Польши сообщал, что Варшава сделала все возможное для вступления Украины в НАТО, и страны Запада должны поддержать движение Киева.