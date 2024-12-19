Названы не боящиеся депрессии города в России

Mainsgroup: в Волгограде и Перми жители не мечтают о страховании от депрессии

Жители как минимум одного города России не боятся депрессии, показал опрос страхового брокера Mainsgroup. Наименее подверженный депрессии город они назвали «Ленте.ру».

Компания провела исследование — какие страховки россияне хотели бы получить в подарок на Новый год. В топ-5 наиболее популярных ответов вошли КАСКО на автомобиль (20,8 процента ответов), защита от переработок и усталости (19,4 процента), ОСАГО на автомобиль (14,9 процента), страхование жизни (11 процентов) и страхование имущества (9,9 процента).

Страхование от депрессии оказалось невостребованным в Волгограде и Перми — в этих городах за него не проголосовал ни один человек. При этом в общей сложности страхование от депрессии выбрали 3,3 процента опрошенных россиян. Больше всего запрос на страхование от депрессии оказался в Краснодаре — здесь этот вид страховки выбрали 12,8 процента респондентов, меньше всего, не считая Волгограда и Перми, в Челябинске — 1,5 процента.

Опрос выявил и небольшие гендерные различия: если мужчины чаще всего упоминали в первой тройке те же виды страхования, что стали первыми по стране в целом, то у женщин на третьем месте оказалось ДМС со стоматологией для себя. Кроме этой страховки, женщины также чаще выбирали ДМС для родных. Мужчины, в свою очередь, заметно чаще женщин говорили, что хотели бы получить оба вида автомобильной страховки и защиту от переработок. По остальным видам показатели по мужчинам и женщинам различались незначительно, уточнили в Mainsgroup.

Ранее сообщалось, что люди, перенесшие депрессию или тяжелую форму коронавируса, имеют высокую вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Как рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина, у пациентов, имеющих в анамнезе психические расстройства или инсульт, заболевание может проявиться в молодом возрасте.