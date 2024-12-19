Огромный крокодил вынырнул из воды с женщиной в пасти

В Индонезии четырехметровый крокодил растерзал мать четверых детей

В Индонезии крокодил растерзал женщину, которая мыла ноги в океане. Об этом сообщает Daily Mirror.

Трагическое происшествие случилось 16 декабря. 46-летняя мать четверых детей Нурхавати Зихура была на пляже, и решила ополоснуть ноги в воде. В этот момент на нее набросился четырехметровый крокодил. Нападение произошло на глазах у односельчан женщины. Они подняли крик и попытались спугнуть огромную рептилию, но та скрылась в прибрежных водах вместе с жертвой.

Через некоторое время крокодила снова заметили рядом с деревней. При этом он все еще сжимал женщину в пасти, когда вынырнул из воды. Жители деревни начали бросать в воду тушки куриц, чтобы отвлечь его, и в итоге сумели отобрать Зихуру. Ее попытались реанимировать, но было уже поздно. «Я видел, как крокодил напал на Нурхавати. Мы кричали, но он не отпускал ее. Это было жуткое зрелище, хуже любых сцен ада. Ее кровь лилась в воду», — описал произошедшее местный житель.

Прибывшие в деревню полицейские и солдаты позже сумели выследить крокодила и ликвидировать его. Глава района заявил, что уже обратился к центральным властям с просьбой усилить защиту местных жителей от диких животных и, в частности, крокодилов.

Как пишет Daily Mirror, в Индонезии зафиксировано самое большое количество нападений этих хищных рептилий на людей в мире. За десять лет там произошло не менее тысячи подобных инцидентов, жертвами которых стали более 450 человек. Причем считается, что эта заниженная статистика.

Ранее сообщалось, что в Кении крокодил расправился с 13-летним школьником. Крупная рептилия напала на шестиклассника, когда он пас коз у реки.

